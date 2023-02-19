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مدرب الفيصلي: نلعب بدون ضغوط في آسيا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
مدرب الفيصلي: نلعب بدون ضغوط في آسيا
المواطن - فريق التحرير

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تمنى المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيدس ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن اللاعبين يخوضون البطولة دون أي ضغوط.

مارينوس يحفز لاعبي الفيصلي

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد فولاد الإيراني، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد الاثنين، على استاد الثمامة.

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وتحدث مارينوس عن المباراة، قائلًا: “الوقت الحالي مختلف عن السابق، وهناك العديد من الأمور التي تغيرت، نعم نحن نهدف إلى إعادة الفريق إلى دوري المحترفين، ونلعب الآن بدون ضغوط وتحدثت مع اللاعبين في هذا الأمر”.

مدرب الفيصلي مارينوس أوزونيدس
مارينوس أوزونيدس – المصدر AlFaisaly

وتابع حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الفيصلي ضد فولاد قائلًا: “من السهل أن نزرع الحماس في نفوس اللاعبين، وخصوصًا كما ذكرت أننا نلعب بدون ضغوط وليس أمامنا ما نخسره والفريق يستحق أن يلعب في درجة أعلى”.

واختتم مدرب الفيصلي، تصريحاته قائلًا: “لا يمكن التقليل من قيمتنا الفنية وأتمنى أن يفعل ذلك الفريق المنافس، نعم لم نلعب أمامهم من قبل، ولكن أعرف الروح التي يمتلكها اللاعب الإيراني خاصة في فترة تدريبي باليونان كان لدي لاعبون إيرانيون ولا بد أن ننتبه من ذلك ونمتلك جودة اللاعبين الجيدة التي تساعدنا على تجاوز ذلك”.

مدرب الفيصلي مارينوس أوزونيدس
مارينوس أوزونيدس – المصدر AlFaisaly

أحمد الكسار يتمنى التأهل

وفي السياق ذاته، قال قائد فريق الفيصلي، أحمد الكسار: “نمر بمرحلة مهمة ونأمل في أن نظهر بصورة جيدة، وجئنا إلى هنا ونحن نحمل طموحات كبيرة لتمثيل السعودية خير تمثيل ولدينا الرغبة والإصرار لتجاوز دور الـ16”.

وأضاف الكسار: “نملك الخبرة الكافية لتجاوز هذه المرحلة وتحدثنا جيدًا خلال الأيام الماضية بأن الفريق بحاجتنا أكثر من أي وقت سابق وسنقاتل لنعبر إلى دور الـ8 في دوري أبطال آسيا“.

لاعب الفيصلي أحمد الكسار
الكسار – المصدر AlFaisaly

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