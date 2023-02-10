مدرب النصر: سر وحيد وراء تسجيل رونالدو لرباعية

أعرب المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن سعادته بعد الفوز على الوحدة بنتيجة 4/ 0 والعودة إلى صدارة دوري روشن السعودي.

تعليق مدرب النصر

وتحدث جارسيا بعد المباراة قائلًا: “سعدت للغاية بهذا الفوز الكبير، انتصرنا بنتيجة كبيرة رغم الغيابات التي يُعاني منها الفريق”.

وأضاف جارسيا: “لاعبو أصفر الرياض عرفوا ماذا يحتاج كريستيانو رونالدو لإحراز الأهداف وهذا هو سر تألقه أمام الوحدة لقد وصل إلى مرحلة كبيرة من الاندماج والفهم مع زملائه، الليلة هي ليلة سعيدة لـ رونالدو بعد تسجيله 4 أهداف”.

أرقام رونالدو

وعلى مرمى الوحدة، سدد رونالدو 6 مرات، منهم 4 أهداف وصنع فرصتين للتهديف، كما بلغت دقة تمريراته 80%.

وكان النجم البرتغالي سجل أهدافه الـ4 في الدقائق الـ21 والـ40 والـ53 والـ61، ليصل إلى 503 أهداف في بطولات الدوري.