مدرب برشلونة بعد الخسارة: أهدرنا فرصة ذهبية آسف للجماهير

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، عن حزنه بعد الخسارة أمام نادي ألميريا بهدف دون رد أمس في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

تشافي يعتذر

وتحدث تشافي بعد المباراة قائلًا: “لقد أهدرنا فرصة ذهبية، أريد أن أعتذر للجماهير، أنا آسف للغاية”.

وأضاف: “ربما افتقد الفريق للشغف من أجل الفوز، ويجب علينا تصحيح الأمور من أجل ما هو مقبل”.

وبدأ نادي ألميريا المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح في إحراز هدف المباراة الوحيد عبر لاعبه المالي البلال توريه في الدقيقة الـ24 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألميريا بهدف دون رد.

برشلونة ضد ألميريا

وفي الشوط الثاني، لم ينجح البارشا في تسجيل هدف التعادل ليسقط بفخ الخسارة ويتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد ألميريا 25 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وكان ريال بيتيس فاز الجمعة الماضية على نادي إلتشي بثلاثية مقابل هدفين في افتتاح مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز إسبانيول على ريال مايوركا بثنائية لهدف، بينما فاز قاديش على رايو فاليكانو بهدف دون رد، وتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، وفاز فالنسيا على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز جيرونا على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3/ 2، وفاز سيلتا فيجو على بلد الوليد بثلاثية دون رد، بينما فاز ألميريا على برشلونة بهدف، وفاز أوساسونا على إشبيلية بثلاثية مقابل هدفين.