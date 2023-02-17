مدرب برشلونة يُعلق على غضب رافينيا منه

علق المدرب الإسباني تشافي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، على غضب البرازيلي رافينيا من قراره باستبداله في مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 “دور خروج المغلوب” في الدوري الأوروبي أمس.

وقال تشافي: “رافينيا اعتذر، بعد غضبه من الاستبدال، أتفهم تمامًا شعوره، هو اعتذر والأمر انتهى، لقد كنت لاعبًا أيضًا وأغضب بسبب الاستبدال”.

وأضاف تشافي: “المتأهل من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد للدور التالي سوف يتحدد في مواجهة الخميس المقبل في إنجلترا”.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء أمس الخميس، عن إصابة نجم وسط الفريق الكروي الأول، بيدري في الفخذ الأيمن بعد أن شارك في مباراة مانشستر يونايتد.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن بيدري أُصيب في الفخذ الأيمن وسيخضع لفحوصات طبية لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

إصابة بيدري تُقلق برشلونة

وفي نفس ذات السياق، ذكر راديو كتالونيا المقرب من برشلونة أن بيدري سيغيب لمدة 4 أسابيع عن مباريات البارشا، مما يعني عدم تواجده في مباراة مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 مساء الخميس المقبل.

ملخص التعادل المثير

وفي مباراة الأمس، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، بدأت الإثارة حيث سجل الفريق الكتالوني الهدف الأول عبر اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة الـ48 عبر ضربة رأسية.

ونجح بعدها بـ 4 دقائق، اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ52.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كوندي مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 60.

ونجح بعدها البرازيلي رافينيا في إضافة الهدف الثاني لـ البارشا في الدقيقة الـ77 بعد خطأ من مدافعي مانشستر يونايتد في إبعاد الكرة.