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ضمن منافسات دوري الأبطال

مدرب شباب الأهلي: الهلال كان الأفضل بالمباراة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
مدرب شباب الأهلي: الهلال كان الأفضل بالمباراة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني ليوناردو جارديم أن فريقه شباب الأهلي دبي الإماراتي كان يستطيع التعادل، مشددًا على أن الهلال منافس كبير، ويضم لاعبين مميزين.

تعليق جارديم على الخسارة

وعلق جارديم على خسارة فريقه، قائلًا: “الهلال كان الأفضل في المباراة، وفريقنا كانت لديه الفرصة لتحقيق التعادل، والهدف الثالث حسم المباراة للهلال”.

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وتابع: “خلقنا فرصًا عديدة، وخلل المدافعين تسبب في تسجيل الأهداف علينا، والأزرق استغل الأخطاء وحالفه الحظ، الزعيم فريق منافس كبير، دائمًا يحافظ على اللاعبين المميزين وله الأفضلية بالفوز بالبطولة الآسيوية”.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي 1
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

فوز الهلال ضد شباب الأهلي

ولعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي على إستاد الجنوب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال ضد شباب الأهلي دبي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وكان الزعيم قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، أملًا في الحفاظ على اللقب الآسيوي، فيما صعد شباب أهلي دبي كوصيف لمجموعته، ويسعى لتحقيق مفاجأة والتأهل.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_EN

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