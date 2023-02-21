مدرب شباب الأهلي: الهلال كان الأفضل بالمباراة

أكد المدير الفني ليوناردو جارديم أن فريقه شباب الأهلي دبي الإماراتي كان يستطيع التعادل، مشددًا على أن الهلال منافس كبير، ويضم لاعبين مميزين.

تعليق جارديم على الخسارة

وعلق جارديم على خسارة فريقه، قائلًا: “الهلال كان الأفضل في المباراة، وفريقنا كانت لديه الفرصة لتحقيق التعادل، والهدف الثالث حسم المباراة للهلال”.

وتابع: “خلقنا فرصًا عديدة، وخلل المدافعين تسبب في تسجيل الأهداف علينا، والأزرق استغل الأخطاء وحالفه الحظ، الزعيم فريق منافس كبير، دائمًا يحافظ على اللاعبين المميزين وله الأفضلية بالفوز بالبطولة الآسيوية”.

فوز الهلال ضد شباب الأهلي

ولعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي على إستاد الجنوب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الزعيم قد تأهل إلى دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، أملًا في الحفاظ على اللقب الآسيوي، فيما صعد شباب أهلي دبي كوصيف لمجموعته، ويسعى لتحقيق مفاجأة والتأهل.