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مؤكدًا تطور الكرة السعودية

مدرب فلامنجو: متحمسون لمواجهة الهلال ونسعى للتأهل

2023-02-06 الساعة 8:53
مدرب فلامنجو: متحمسون لمواجهة الهلال ونسعى للتأهل
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدرب فلامنجو البرازيلي، فيتور بيريرا، الاستعداد جيدًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية، مشددًا على تطور الكرة السعودية خلال الفترة الماضية.

وسيلعب الهلال ضد فلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

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تعليق مدرب فلامنجو

وقال فيتور بيريرا، خلال المؤتمر الصحافي بلقاء الهلال ضد فلامنجو: “نحن متحمسون جداً للمباراة، ونسعى للفوز وأفراح جماهيرنا، نحن نعمل بلا كلل ولا ملل، حللنا منافسنا جيداً، ومستعدون لمواجهة الغد”.

وتابع: “لسنا بأفضل حال لياقياً، كوننا في بداية الموسم بالبرازيل، لكن الأهم بالنسبة لنا تواجد الرغبة بالعودة باللقب، وأنا أعرف الكثير عن الكرة السعودية لأنني دربت هناك من قبل، والهلال لديه قدرة عالية على خوض المنافسات الكبرى”.

فيتور بيريرا
فيتور بيريرا

وواصل المدير الفني لفريق فلامنجو، تصريحاته قائلًا: “علينا أن نهيئ أنفسنا للعب بالأسلوب المناسب لمجريات المباراة، قد ندافع أحياناً، وسنهاجم في أوقات أخرى”.

وأضاف فيتور بيريرا: “أنا على دراية بمستويات اللاعبين السعوديين، والهلال تحديداً لطالما كان ضمن المستوى العالي، كرة القدم السعودية تطورت كثيراً، وأكبر دليل على ذلك فوزهم على الأرجنتين”.

واختتم المدير الفني لفريق فلامنجو، تصريحاته قائلًا: “لا يعنيني رأي بعض الصحافة البرازيلية عن الهلال، ربما لا يعرفونه جيداً، أما أنا أعرف أنه فريق قوي”.

مدرب فلامنجو فيتور بيريرا وديفيد لويز
جانب من المؤتمر الصحافي

ديفيد لويز يؤكد قوة الهلال

وفي السياق ذاته، قال مدافع فلامنجو، ديفيد لويز: “نتطلع للمضي قدماً، وأنا سعيد للمشاركة في هذه البطولة، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز غداً، يجب أن نلعب بروح الفريق الواحدة، حتى نتمكن من الفوز على الهلال”.

وأردف: “الهلال فريق قوي ويستحق التواجد في كأس العالم للأندية، لذلك علينا أن نصنع الفارق إذا أردنا التواجد في النهائي، وفرق أمريكا اللاتينية تهتم كثيراً بهذه البطولة، فهي فرصة للعب أمام أبرز اللاعبين من مختلف القارات”.

وقال ديفيد لويز في ختام تصريحاته: “حلم المشاركة في كأس العالم للأندية بدأ بالنسبة لنا من كأس الليبرتادوريس، هي مباراة صعبة، لكن طموحنا العودة باللقب”.

ديفيد لويز
ديفيد لويز

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