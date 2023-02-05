مدفأة تقتل 5 أفراد من عائلة واحدة بالجزائر

كشفت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة في جنوب الجزائر تسمّمًا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، مما يرفع عدد الوفيات جراء مثل هذه الحوادث إلى أكثر من 60 قتيلاً منذ مطلع العام.

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أفاد بيان الحماية المدنية: تدخلت إسعافاتنا على الساعة 14:00 (13:00 ت غ) ببلدية حاسي الرمل ولاية الاغواط (530 كلم جنوب الجزائر)، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وبحسب البيان: خلف الحادث 5 وفيات من عائلة واحدة.

وكان شهر يناير، الذي تميز بتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، قد شهد وفاة 54 شخصًا جراء استنشاق الغاز المميت، بحسب الحماية المدنية، بينما تم إنقاذ 500 شخص على الأقل.

ومنذ بداية فبراير توفي تسعة أشخاص، بحسب ما جاء في بيانات الحماية المدنية. وخلال سنة 2022 توفي 103 أشخاص جراء تنشق هذا الغاز.