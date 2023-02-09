مدفيديف مُشيدًا بخطاب ووترز: هدم أكاذيب الغرب

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روجر ووترز المؤسس المشارك لفرقة Pink Floyd هدم في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، جدار الأكاذيب الذي أقامه الغرب.
وكتب مدفيديف على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “في الأمم المتحدة، يقوم روجر ووترز بهدم (جدار) الأكاذيب الذي أقامه الغرب، تألقي أيتها الألماسة المجنونة!”.
الجدير بالذكر أن ووترز قال خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء: إنه لا يعتبر العملية الروسية في أوكرانيا حصلت من دون استفزازات سابقة، مؤكدًا إدانته للمحرضين.
هذا وقد دعا ووترز كلًّا من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.