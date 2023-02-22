مدني الأحساء يُخمد حريقًا نشب في محل تجاري

تمكن الدفاع المدني في محافظة الأحساء، من إخماد حريق نشب في محل تجاري بحي عين نجم.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني الأحساء حريقاً في محل تجاري بحي عين نجم، ولا إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورًا أثناء إخماد الحريق.