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الحادث لم يسفر عن أي إصابات

مدني الأحساء يُخمد حريقًا نشب في محل تجاري

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
مدني الأحساء يُخمد حريقًا نشب في محل تجاري
المواطن - فريق التحرير

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تمكن الدفاع المدني في محافظة الأحساء، من إخماد حريق نشب في محل تجاري بحي عين نجم.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني الأحساء حريقاً في محل تجاري بحي عين نجم، ولا إصابات.

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ونشر الدفاع المدني صورًا أثناء إخماد الحريق.

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