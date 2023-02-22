رئيس الدوما الروسي: أمريكا دمرت الاستقرار الدولي مدني الأحساء يُخمد حريقًا نشب في محل تجاري الدفاع المدني يحتفي بذكرى يوم التأسيس: إرث يُحكى ومجد تليد أمير قطر ونائبه يهنئان الملك سلمان بـ ذكرى يوم التأسيس الثقافة تنظّم مسيرة التأسيس بمشاركة 4800 مؤدٍّ لقطات بائسة لمدينة البندقية الشهيرة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن. الدولة السعودية بين قصرين: سلوى والمصمك الصقور السعودية تزين سماء الجبيل احتفاءً بيوم التأسيس هزة أرضية يشعر بها سكان فلسطين ولبنان
تمكن الدفاع المدني في محافظة الأحساء، من إخماد حريق نشب في محل تجاري بحي عين نجم.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أخمد مدني الأحساء حريقاً في محل تجاري بحي عين نجم، ولا إصابات.
ونشر الدفاع المدني صورًا أثناء إخماد الحريق.