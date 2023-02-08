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عمليات الإخماد لا زالت مستمرة

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي بدر

2023-02-08 الساعة 1:31
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي بدر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات إخماد حريق نشب في مستودعات بحي بدر ولا زالت عمليات الإخماد مستمرة.

وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بالرياض تخمد حريقًا في مستودعات بحي بدر، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.

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