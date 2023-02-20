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مدني الطائف ينقذ 4 أطفال إثر حريق شقة بحي الشهداء

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٠ مساءً
مدني الطائف ينقذ 4 أطفال إثر حريق شقة بحي الشهداء
المواطن - فريق التحرير

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أخمد مدني الطائف حريقًا في شقة بمبنى بحي الشهداء الشمالية، نتج عنه احتجاز 4 أطفال.

إنقاذ الأطفال

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر”، صورة من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة أنه تم إنقاذ الأطفال وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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  • ام عبد الله

    الاطفال كانوا 3 منهم سودانين

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