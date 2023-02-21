مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في منزل بالعزيزية

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن رجالها بالمدينة المنورة، أخمدوا حريقًا في منزل بحي العزيزية.
ونشرت الدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر”، صورتين من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة أنه لا يوجد إصابات جراءه.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.