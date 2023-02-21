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لا يوجد إصابات

مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في منزل بالعزيزية

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في منزل بالعزيزية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن رجالها بالمدينة المنورة، أخمدوا حريقًا في منزل بحي العزيزية.

ونشرت الدفاع المدني على حسابها بموقع “تويتر”، صورتين من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة أنه لا يوجد إصابات جراءه.

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ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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