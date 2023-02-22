مدير الأمن العام يقرر ترقية 22819 رجل أمن

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بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية 22819 رجل أمن، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.
ورفع الفريق البسامي الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم، وتمنى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم.