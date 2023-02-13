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خلال زيارته وعدد من القيادات للمدارس

مدير تعليم الرياض يشارك الطلاب الاحتفاء بـ يوم التأسيس

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
مدير تعليم الرياض يشارك الطلاب الاحتفاء بـ يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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شارك الدكتور حسن بن محسن خرمي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض وعدد من قيادات الإدارة طلاب عدد من المدارس فعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.

وتفاعل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مع أبنائه الطلاب من خلال البرامج المعدة للاحتفاء بيوم التأسيس ومنها المرسم الحر واللقاءات الخاصة والمحاضرات عن تاريخ وتأسيس المملكة العربية السعودية.

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فعاليات الاحتفاء

وكانت الفعاليات وبرامج الاحتفاء قد بدأت في جميع مدارس تعليم الرياض من الأحد وتستمر حتى الخميس القادم وسط بهجة وفرح الطلاب والطالبات اعتزازًا وفخرًا بهذه الذكرى الغالية وفق خطة الإدارة المعدة للاحتفاء بالمناسبة من خلال 15 برنامجًا وفعالية حيث تم تسخير الإذاعة الصباحية للحديث عن مناسبة يوم التأسيس، وتخصيص الدقائق الخمس الأولى من الحصص الدراسية الأولى خلال أسبوع الاحتفاء للحديث عن المناسبة وتاريخ المملكة العربية السعودية وعددٍ من الفعاليات والبرامج الأخرى المنوعة.

 

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