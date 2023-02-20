Icon

تايواني يبحث عن معلم سعودي درّسه قبل 40 عامًا: أين معيض؟ Icon تعادل الفيصلي ضد فولاذ سلبيًا بالشوط الأول Icon الخريجي: التعاقد مع كريستيانو رونالدو صفقة إعلانية بحتة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية Icon اعتماد مركز الحرمين كمركز تدريبي لأول مرة على مستوى المملكة Icon سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما Icon الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية Icon السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توظيف المتقدمين على وظائف الدعاة والمراقبين Icon وظائف شاغرة بفروع العليان القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لترسيخ قيم التطوع والتنوع والتعايش والتلاحم

مذكرة بين الإذاعة والتلفزيون ومركز الحوار الوطني لبناء شراكة معرفية وثقافية

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
مذكرة بين الإذاعة والتلفزيون ومركز الحوار الوطني لبناء شراكة معرفية وثقافية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اليوم الاثنين، لبناء شراكة معرفية وثقافية وبحثية بينهما، وذلك لجعل الحوار أسلوب حياة وطبع من طباع المجتمع السعودي، فضلًا عن ترسيخ قيم التطوع والتنوع والتعايش والتلاحم الوطني ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.

هدف المذكرة

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية والذي تنظمه هيئة الصحفيين بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين، لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنجلاديش

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنجلاديش

مشروع سيارة كفو في جامعة الملك فيصل يتأهل لمسابقة دولية

مشروع سيارة كفو في جامعة الملك فيصل يتأهل لمسابقة دولية

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ محمد فهد الحارثي، والأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، إلى إقامة شراكة معرفية، وثقافية، والتمهيد لإنتاج برامج حوارية، وإعداد البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة