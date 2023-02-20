مذكرة بين الإذاعة والتلفزيون ومركز الحوار الوطني لبناء شراكة معرفية وثقافية

وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اليوم الاثنين، لبناء شراكة معرفية وثقافية وبحثية بينهما، وذلك لجعل الحوار أسلوب حياة وطبع من طباع المجتمع السعودي، فضلًا عن ترسيخ قيم التطوع والتنوع والتعايش والتلاحم الوطني ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.

هدف المذكرة

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية والذي تنظمه هيئة الصحفيين بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين، لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ محمد فهد الحارثي، والأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، إلى إقامة شراكة معرفية، وثقافية، والتمهيد لإنتاج برامج حوارية، وإعداد البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي العام.