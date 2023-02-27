مذكرة تفاهم بين الشؤون الإسلامية وسدايا للتكامل مع توكلنا خدمات

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بحضور وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس هيئة “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب الوزارة وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلى القاسم ومن جانب (سدايا) مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح مصيباح، إلى التكامل مع تطبيق (توكلنا خدمات) لخدمة بلاغات الوزارة وخدماتها المتنوعة؛ تحقيقاً لرسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بكتاب الله .

أوجه التعاون

وتمثلت أوجه التعاون في المذكرة في التكامل بين منظومة توكلنا وأنظمة الوزارة لخدمات الأفراد الالكترونية ذوات الأولوية، إضافة إلى عقد ورش عمل مستقبلية مشتركة بين الطرفين لبحث وتطوير أوجه التعاون المحتملة .

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية و(سدايا) في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، واستمراراً لجهود (سدايا) نحو التمكين الرقمي للجهات الحكومية، إلى جانب توفير أفضل الممارسات الخدمية للمستفيدين من خدمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ضوء رسالتها السامية في خدمة بيوت الله ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.