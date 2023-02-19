مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ثمار مباحثات عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العراقي

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، جلسة مباحثات رسمية، اليوم، مع معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري، وذلك في مكتب سموه بديوان الوزارة.

وفي بداية جلسة المباحثات رحب سموه بمعالي وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

ونقل سموه في مستهل كلمته خلال جلسة المباحثات تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما – حفظهما الله- بنجاح الاجتماع وما يسفر عنه من نتائج تسهم بإذن الله في حفظ وتعزيز الأمن في البلدين الشقيقين.

وأكد سموه أن هذه المباحثات تأتي استمرارًا لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الأمنية والعمل المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتسهم في تطوير العمل الأمني وتفعيله والوصول به إلى تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما؛ لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

تعاون أمني

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، كما شهدت الجلسة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

شارك في جلسة المباحثات من الجانب السعودي، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما شارك من الجانب العراقي مستشار وزير الداخلية لشؤون التدريب اللواء زياد طه علي، ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي عبدالكاظم، ومدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد صالح حمود، وقائد قوات حرس الحدود اللواء محمد عبدالوهاب سكر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.