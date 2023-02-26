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يصيب المرض كبار السن في العادة

مراهق يُصاب بـ ألزهايمر ويحير الأطباء

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
مراهق يُصاب بـ ألزهايمر ويحير الأطباء
المواطن- فريق التحرير

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في حادثة طبية غريبة، شخَّص مجموعة من الباحثين في العاصمة الصينية بكين، إصابة شاب صيني يبلغ من العمر 19 عامًا بمرض ألزهايمر، وبالتالي يكون أصغر حالة مصابة بالمرض على الإطلاق.

ولا تزال الأسباب الدقيقة لمرض ألزهايمر غير معروفة إلى حد كبير، ولكن الميزة المتعارف عليها للمرض هي تراكم نوعين من البروتينات في الدماغ، هما بيتا أميلويد وتاو.

ومع ذلك، فشلت عمليات المسح في إظهار أي علامات لهذه الميزات في دماغ الشاب البالغ 19 عامًا، لكن وجد الباحثون مستويات عالية بشكل غير طبيعي من بروتين يسمى p-tau181 في السائل الدماغي الشوكي للمريض.

بداية المشكلة

وترجع جميع حالات مرض ألزهايمر تقريبا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى جينات موروثة، وبالنسبة لهذه الحالة، فإنه في سن 17، بدأ المريض يعاني من مشاكل في التركيز على دراسته المدرسية.

تبع ذلك بعد عام فقدان ذاكرته قصيرة المدى، ولم يستطع أن يتذكر ما إذا كان قد أكل أو قام بواجبه المنزلي، وأصبح فقدان ذاكرته شديدًا لدرجة أنه اضطر إلى ترك المدرسة الثانوية.

مراهق يُصاب بـ ألزهايمر ويحير الأطباء (2)

 أعراض المرض الأكثر شيوعًا

  • تكرار العبارات والأسئلة.
  • نسيان المحادثات أو المواعيد أو الأحداث.
  • وضع الممتلكات في غير أماكنها المعتادة.
  • الضياع في أماكن مألوفة.
  • نسيان أسماء أفراد الأسرة والأشياء المستخدمة يوميًا.
  • مواجهة صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة لتعريف الأشياء.
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