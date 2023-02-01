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بعد أزمة عدم تسجيل اللاعبين

مرتضى منصور يصعد الأمور ضد الاتحاد المصري

2023-02-01 الساعة 3:06
مرتضى منصور يصعد الأمور ضد الاتحاد المصري
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، والاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن تسجيل اللاعبين الجدد في الميركاتو الشتوي الحالي.

تفاصيل الأزمة

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عدم قيد الصفقات الجديدة للأندية، إلا عند جدولة المستحقات المالية، قبل أن يؤكد في بيان رسمي بالأمس، أن جميع الأندية قامت بحل أزمة المستحقات باستثناء نادي الزمالك.

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وأكد الاتحاد المصري، غلق باب القيد الذي امتد من 1 وحتى 31 يناير، ولم يتوصل الزمالك لقيد أي لاعب، حيث حضر مسؤول النادي في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات، ليتم رفض السماح بقيد اللاعبين دون تسوية المديونية، ما أثار غضب مرتضى منصور.

مرتضى منصور
رئيس الزمالك

مرتضى منصور يصعد الأمور

وحدثت مشادة كلامية بين مرتضى منصور ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم الموافقة على تسجيل الصفقات الجديدة، ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة، واشتراط سداد جزء من الديون المستحقة.

وفي السياق ذاته، أكد مرتضى منصور أنه سيتخذ إجراءات تصعيدية ضد الاتحاد المصري بسبب هذه الأزمة، حيث شدد على مقاضاته والمطالبة بعزل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن إيقاف القيد مخالف للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

مرتضى منصور
رئيس الزمالك

وتابع خلال تصريحاته عبر قناة نادي الزمالك: “ما هي المستندات التي يعتمد عليه الاتحاد المصري لاتخاذ هذا القرار؟.. ذهبت للاتحاد المصري بشيكات لسداد جزء من المستحقات وأيضًا تنازلت عن 12 مليون جنيه لدى الشركة الراعية بخلاف سداد قيمة حق رعاية سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق لدى الإفريقي التونسي”.

وهاجم مرتضى منصور، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، وعضو مجلس الإدارة، حازم إمام، مؤكدًا أنهما أغضبا جماهير نادي الزمالك، خاصة الأخير الذي رفض تسجيل اللاعبين الجديد، بعد تواصل عضو المجلس محمد أبو الوفا معه.

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