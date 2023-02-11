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تم القبض عليهم بعدد من مناطق المملكة

مرتكبو جرائم إلكترونية وحيازة مخدرات في قبضة الأمن

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
مرتكبو جرائم إلكترونية وحيازة مخدرات في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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تمكن رجال الأمن من القبض على عدد من المتورطين في عدة جرائم في عدد من المناطق داخل المملكة.

جرائم إلكترونية

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص قام بتوثيق ونشر محتوى مخالف لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث نشر بيانات عن سلاح ناري ووثيقة بيانات شخصية لشخص آخر.

كما ألقت قوات الأمن القبض على مقيم من الجنسية السودانية بحوزته 1349 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يقودها، بالإضافة إلى القبض على مقيم من الجنسية الهندية قام بنقل وإيواء 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

حيازة مخدرات

كما أطاح رجال الأمن بمقيم من الجنسية الإثيوبية بحوزته 12 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وأيضا تم ضبط مواطنين بحوزتهما 29550 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري، كما تم القبض على مواطنين بحوزتهما 507 كيلو جرامات من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

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