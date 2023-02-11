مرتكبو جرائم إلكترونية وحيازة مخدرات في قبضة الأمن

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تمكن رجال الأمن من القبض على عدد من المتورطين في عدة جرائم في عدد من المناطق داخل المملكة.
في قبضة رجال الأمن .قد يهمّك أيضاً
#تم_القبض pic.twitter.com/kGuCPTs27b
— الأمن العام (@security_gov) February 11, 2023
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص قام بتوثيق ونشر محتوى مخالف لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث نشر بيانات عن سلاح ناري ووثيقة بيانات شخصية لشخص آخر.
كما ألقت قوات الأمن القبض على مقيم من الجنسية السودانية بحوزته 1349 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يقودها، بالإضافة إلى القبض على مقيم من الجنسية الهندية قام بنقل وإيواء 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
كما أطاح رجال الأمن بمقيم من الجنسية الإثيوبية بحوزته 12 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وأيضا تم ضبط مواطنين بحوزتهما 29550 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري، كما تم القبض على مواطنين بحوزتهما 507 كيلو جرامات من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.