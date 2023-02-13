مرصد المجمعة يوضح ظروف رصد هلال شعبان

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أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير عن تفاصيل ظروف استطلاع هلال شهر شعبان لهذا العام 1444 هـ.
وأوضح المرصد الظروف العلمية لرصد الهلال كالتالي:
وقال المركز إنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الاثنين 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023م تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران سيحدث الساعة 10:05 صباحا بتوقيت الرياض، وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:21 ويغرب الهلال الساعة 6:38 .
أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 5:53 عند درجة 258 وسيغرب الهلال الساعة 6:09 عند درجة 255، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 16 دقيقة بارتفاع 3.3 درجة واستطالة 6.3 درجة.