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الاقتران سيحدث الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت الرياض

مرصد المجمعة يوضح ظروف رصد هلال شعبان

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
مرصد المجمعة يوضح ظروف رصد هلال شعبان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير عن تفاصيل ظروف استطلاع هلال شهر شعبان لهذا العام 1444 هـ.

وأوضح المرصد الظروف العلمية لرصد الهلال كالتالي:

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ظروف استطلاع هلال شعبان

وقال المركز إنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الاثنين 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023م تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران سيحدث الساعة 10:05 صباحا بتوقيت الرياض، وستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:21 ويغرب الهلال الساعة 6:38 .

أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 5:53 عند درجة 258 وسيغرب الهلال الساعة 6:09 عند درجة 255، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 16 دقيقة بارتفاع 3.3 درجة واستطالة 6.3 درجة.

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