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انتشر عن طريق مهاجرين غير شرعيين

مرض أخطر من كورونا يداهم ليبيا

2023-02-05 الساعة 9:45
مرض أخطر من كورونا يداهم ليبيا
المواطن- فريق التحرير

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اتخذت السلطات الصحية في ليبيا إجراءات الرصد والمتابعة للاحتراز من انتشار وباء إيبولا عن طريق مهاجرين غير شرعيين، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه أخطر من كورونا.

أخطر من كورونا

وكتب المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، عبر صفحته على موقع فيسبوك، منشورًا بعنوان زمن الأوبئة، قال فيه: كورونا وما حدث فيها يعتبر رحمة أمام مرض الإيبولا الذي قد ينتشر في عدة بلدان.

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وحذر السائح من أنه إذا انتشر إيبولا في ليبيا بصراحة فقد تكون كارثة بمعنى الكلمة”، داعيًا إلى أخد الاحتياطات اللازمة، خصوصًا الرحلات الدبلوماسية من البلدان التي يوجد بها انتشار مثل أوغندا.

لم ينتشر

ردًا على سؤال لأحد متابعي الصفحة بشأن انتشار الوباء في ليبيا، أجاب السائح: “لا يوجد انتشار للمرض في ليبيا ولله الحمد”.

ونشرت صور للتعميمات المرسلة إلى فرق الرصد والمتابعة في المستشفيات والهيئات الصحية لأخذ الإجراءات الاحترازية، والتعريف بما هو إيبولا، وطرق انتشاره.

سبق أن أعلنت الدولة الليبية اكتشاف حالات بمرض إيبولا قادمة من مالي وأوغندا، لكن إجراءات الجهات الصحية حالت دون انتشار المرض.

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