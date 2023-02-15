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ظهرت عليها علامات كالحفر

مرض خطير يحوِّل قدم رياضي شهير لـعجينة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
مرض خطير يحوِّل قدم رياضي شهير لـعجينة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مصور على موقع تيك توك، لقطات لتحول ساق الرياضي الأولمبي، لورانس أوكوي، إلى ما يشبه العجينة عند الضغط عليها، حيث اكتشف في وقت لاحق إصابته بمرض خطير.

علامات كالحفر

وتناقلت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة الرياضي رغم أنه نشر الفيديو قبل مدة.

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ويظهر أوكوي في مقطع الفيديو وهو يضغط على ساقه، فتظهر عليها علامات كالحفر، وكأن جلده تحول إلى عجينة.

وكشف الشاب البالغ من العمر 31 عامًا، بعد أسبوعين من نشر المقطع المصور،  أنه مصاب بالتهاب النسيج الخلوي، وهو عبارة عن عدوى جلدية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولكن يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

أمراض خطيرة

وقد يؤدي التهاب النسيج الخلوي إلى أمراض أكثر خطورة، مثل تعفن الدم والاضطرار إلى بتر الأعضاء في بعض الحالات.

وأضاف أوكوي في مقطع فيديو آخر: “لقد أصبت بعدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي، وهي في الأساس بكتيريا تدخل إلى جسمك من جرح مفتوح”.

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