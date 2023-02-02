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معظمهم من الأطفال

مرض غامض يقتل 20 شخصًا بساحل العاج

2023-02-02 الساعة 7:58
مرض غامض يقتل 20 شخصًا بساحل العاج
المواطن - فريق التحرير

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أودى مرض غامض تفشى في قرية بوسط ساحل العاج منذ نهاية العام الماضي بعشرين شخصاً معظمهم من الأطفال، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر محلية لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال بول كواسيه، رئيس جمعية الشباب في قرية كبو-كانكرو الواقعة على بعد حوالى عشرين كيلومترًا من مدينة بواكيه، إن “الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 يناير. لكنها زادت الخميس اذ قضى عشرون شخصا بينهم اثنان من البالغين”، بحسب سكاي نيوز.

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كما أكد سكان آخرون في القرية حصيلة الوفيات.

القيء والإسهال

وأوضح كواسيه أن البالغين المتوفين هما امرأتان تبلغان 60 و70 عامًا، وتوفيت كلتاهما في مستشفى في بواكيه “بعد أن ظهرت عليهما أعراض الوفيات الأولى نفسها، وهي القيء والإسهال”.

كما أدخل مؤخرًا 33 من سكان كبو-كانكرو مستشفى جامعة بواكيه على خلفية أعراض مماثلة، وفق مصادر طبية.

وكان وزيران قد زارا القرية في ديسمبر بعد تسجيل أول حالة وفاة، وزارها وزير الصحة بيير ديمبا في 31 يناير لتقييم الوضع، بحسب كواسيه.

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