مركز الأرصاد ينبه أهالي عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تستمر حتى المساء.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تشمل (أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب)، وتستمر حتى الـ 9 مساءً.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة, كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.