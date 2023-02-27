Icon

حالات عدم استحقاق الموظف لإجازة وفاة Icon لحظة انطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء Icon شرورة الأعلى حرارة بـ 36 مئوية وطريف وحائل الأدنى Icon زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب حدود الصين Icon الساعد: من المتوقع التوصل لهدنة في أوكرانيا تشابه الهدنة الكورية Icon أرامكو تعلن برنامج الابتعاث الجامعي لخريجي وخريجات الثانوية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إندونيسيا Icon قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه Icon القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية

مركز الأرصاد ينبه أهالي عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
مركز الأرصاد ينبه أهالي عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تستمر حتى المساء.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تشمل (أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب)، وتستمر حتى الـ 9 مساءً.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة, كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم
الرياضة

3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم

الرياضة
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي المواشي أثناء تقرير الإخبارية
السعودية اليوم

قرود البابون تحاول الاستيلاء على أغراض مربي...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب...

العالم
الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو
الرياضة

الهلال يستهدف إنجازًا فريدًا ضد فلامنجو

الرياضة
الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق لـ14 يومًا
العالم

الحمى القلاعية تداهم مواشي الأردن وغلق الأسواق...

العالم
رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة
السعودية اليوم

رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان...

السعودية اليوم
إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد
آخر الاخبار

إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد

آخر الاخبار