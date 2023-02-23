مركز الغطاء النباتي: المواقع المقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات

نوه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بأن قرار فتح المتنزهات التابعة له للرعي، بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية، تخص المتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشرافه ولا يشمل المحميات.

وأضاف المركز أنه سيتم الإعلان مستقبلًا عن أسماء المتنزهات، التي سيتم فتحها لإجراء التجارب التطبيقية للرعي، وآلية التصاريح، والمدة الزمنية لتصاريح الرعي المقنن والمعتمد بالخطط السنوية من المركز.

تنامي الغطاء النباتي

يذكر أن المركز أعلن في وقت سابق عن إجراء دراسة تطبيقية لتعظيم الفائدة من تنامي الغطاء النباتي بكثافة خاصة النباتات الحولية في بعض مواقع الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه، التي تشمل المتنزهات الوطنية؛ حيث يعمل المركز على وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقًا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.