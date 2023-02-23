فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية يشارك بمسيرة يوم التأسيس صور تاريخية نادرة توثق الأسواق والقوافل والدولة السعودية قديمًا إطلاق أغنية 1727 لـ ماجد المهندس احتفاءً بيوم التأسيس التصريحات تُغرم رئيسي التعاون والعدالة 50 ألفًا ألماني يرتدي الزي السعودي التراثي احتفاءً بيوم التأسيس شكوى الهلال تُغرم تاليسكا 60 ألفًا عروض ميدانية ومسيرات لحرس الحدود احتفاءً بيوم التأسيس لحظة انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا مركز الغطاء النباتي: المواقع المقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات المساعدات السعودية لسوريا تحمل مستلزمات تدفئة للمناطق المتضررة
نوه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بأن قرار فتح المتنزهات التابعة له للرعي، بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية، تخص المتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشرافه ولا يشمل المحميات.
وأضاف المركز أنه سيتم الإعلان مستقبلًا عن أسماء المتنزهات، التي سيتم فتحها لإجراء التجارب التطبيقية للرعي، وآلية التصاريح، والمدة الزمنية لتصاريح الرعي المقنن والمعتمد بالخطط السنوية من المركز.
يذكر أن المركز أعلن في وقت سابق عن إجراء دراسة تطبيقية لتعظيم الفائدة من تنامي الغطاء النباتي بكثافة خاصة النباتات الحولية في بعض مواقع الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه، التي تشمل المتنزهات الوطنية؛ حيث يعمل المركز على وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقًا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.