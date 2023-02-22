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نعمة مريضة سرطان أردنية أنقذها مركز الملك سلمان للإغاثة

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
نعمة مريضة سرطان أردنية أنقذها مركز الملك سلمان للإغاثة
المواطن - فريق التحرير

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وجهت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بالأردن، الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعمه العديد من المرضى غير المقتدرين في رحلة علاجهم. 

رحلة علاج

ووفقًا لمقطع فيديو نشرته المؤسسة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، روت نعمة إحدى الأردنيات المصابات بسرطان الثدي، كيف بدأت رحلة علاجها من المرض بفضل دعم المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقالت نعمة إنها اكتشفت كتلة غير طبيعية في جسدها في عام 2019، حيث ذهبت على الفور إلى إحدى الطبيبات القريبات لتقول لها إنه التهاب وتعطيها على إثره دواء للتعافي.

وأضافت أنها بعد عودتها للطبيبة بعد أسبوعين من حصولها على العلاج، طلبت الأخيرة منها إجراء فحص، لتكتشف أنها كتلة سرطانية، ومن هنا بدأت رحلة التفكير في أسرتها ومن يساعدها في التعافي.

دعم مركز الملك سلمان

وأشارت إلى أنها لجأت إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أجل الشفاء، حيث قدمت أوراقها ليتم الموافقة على علاجها، لتصبح أكثر إنسانة سعيدة في العالم.

وأوضحت أنها بدأت العلاج بالجراحة ثم 30 جلسة أشعة، وحاليًا تحسنت صحتها كثيرًا بفضل دعم مركز الملك سلمان للإغاثة.

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