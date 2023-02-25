مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف إجمالي المساعدات المقدمة لسوريا وتركيا

أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، عن إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى سوريا وتركيا.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي لـ #الإخبارية: نؤكد أن مجمل المساعدات حتى الآن بلغت 14 طائرة تضم كل طائرة مابين 30-40 طن من المساعدات#برنامج_120 pic.twitter.com/ATDcIjTeCN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 25, 2023

وقال الجطيلي، لقناة “الإخبارية”، إن المملكة قدمت 14 طائرة، تضم كل منها بين 30 إلى 40 طناً من المساعدات.

مساعدات المملكة لسوريا وتركيا

وتابع أن هذه المساعدات تمثل المرحلة الأولى من دعم المملكة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وتختص بالتدخل الإنساني العاجل أو الطارئ، ويتم خلالها التركيز على الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمساعدات الطبية.

وأضاف: “جزء كبير من هذه المساعدات ذهب إلى الداخل السوري، في الشمال الغربي تحديداً”، مشيراً إلى أن الأمس واليوم شهدا دخول 24 شاحنة، تحمل 300 طن فحم، و20 ألف خيمة، و50 ألف بطانية لمساعدة متضرري الزلزال.