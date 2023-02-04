مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.110 سلال غذائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.110 سلال غذائية في منطقتي سانقر وجامشرو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.770 فرداً.

الأمن الغذائي

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي تنفذه المملكة ممثلة بالمركز في باكستان لعام 2022-2023م، للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.