مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.110 سلال غذائية

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.110 سلال غذائية في منطقتي سانقر وجامشرو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.770 فرداً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي تنفذه المملكة ممثلة بالمركز في باكستان لعام 2022-2023م، للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.