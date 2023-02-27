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مع نزوح أكثر من 6000 نسمة إلى أضنة

مركز الملك سلمان يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في تركيا

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
مركز الملك سلمان يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في تركيا
المواطن - واس

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية لمتضرري الزلزال في قرية كويولو التابعة لولاية أضنة بتركيا، حيث نزح إليها أكثر من 6.000 نسمة تقريباً.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية .

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