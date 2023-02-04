مركز الوثائق والمحفوظات: احذروا نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية

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حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم السبت، من نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية، مشيرة إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون.
نشرك للوثائق والمعلومات الحكومية السرية جريمة يعاقب عليها القانون.
#نشرها_مخالفة pic.twitter.com/4eZIlbOMVm
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) February 4, 2023
وقال مركز الوثائق والمحفوظات في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، الأمر الذي يعرّض مرتكبها للعقوبة النظامية.
وأوضح أنه يقصد بالوثائق السرية، الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.