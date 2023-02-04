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جريمة يعاقب عليها القانون

مركز الوثائق والمحفوظات: احذروا نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية

2023-02-04 الساعة 4:04
مركز الوثائق والمحفوظات: احذروا نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية
المواطن - فريق التحرير

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حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم السبت، من نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية، مشيرة إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون.

 

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جريمة يعاقب عليها القانون

وقال مركز الوثائق والمحفوظات في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، الأمر الذي يعرّض مرتكبها للعقوبة النظامية.

وأوضح أنه يقصد بالوثائق السرية، الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

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