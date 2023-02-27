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مركز قياس يوفر وظائف مؤقتة لحملة الثانوية العامة

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
مركز قياس يوفر وظائف مؤقتة لحملة الثانوية العامة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مؤقتة لحملة (الثانوية العامة)  بمركز قياس، ولا تشترط الخبرة للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– متعاون – المشاركة في تطبيق الاختبارات الوطنية لعام 2023م.

المتطلبات التعليمية والمهنية:

1- ثانوية عامة وأعلى المهارات.
2- إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس.
3- التفرغ التام للعمل.

المسؤوليات:

1- ترشيح المشرف والمطبقين لكل مقر.
2- متابعة استلام وتسليم إرساليات الاختبار لكل مقر.
3- جدولة المدارس والمطبقين على أيام الاختبارات.
4- متابعة تنفيذ الإجراءات قبل وأثناء وبعد تطبيق الاختبار.
5- إعداد كشف تعويض أعضاء لجان الاختبار مالياً.
6- تجهيز التقرير النهائي للاختبار.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

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