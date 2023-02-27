مركز قياس يوفر وظائف مؤقتة لحملة الثانوية العامة مركز الأرصاد ينبه أهالي عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً رئيس المكسيك يثير جدلًا بصورة لكائنات غريبة حالات عدم استحقاق الموظف لإجازة وفاة لحظة انطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء شرورة الأعلى حرارة بـ 36 مئوية وطريف وحائل الأدنى زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب حدود الصين الساعد: من المتوقع التوصل لهدنة في أوكرانيا تشابه الهدنة الكورية أرامكو تعلن برنامج الابتعاث الجامعي لخريجي وخريجات الثانوية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مؤقتة لحملة (الثانوية العامة) بمركز قياس، ولا تشترط الخبرة للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– متعاون – المشاركة في تطبيق الاختبارات الوطنية لعام 2023م.
المتطلبات التعليمية والمهنية:
1- ثانوية عامة وأعلى المهارات.
2- إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس.
3- التفرغ التام للعمل.
1- ترشيح المشرف والمطبقين لكل مقر.
2- متابعة استلام وتسليم إرساليات الاختبار لكل مقر.
3- جدولة المدارس والمطبقين على أيام الاختبارات.
4- متابعة تنفيذ الإجراءات قبل وأثناء وبعد تطبيق الاختبار.
5- إعداد كشف تعويض أعضاء لجان الاختبار مالياً.
6- تجهيز التقرير النهائي للاختبار.
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