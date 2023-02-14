مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و3 خطوات للتسجيل

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

ونوهت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأربعاء 15 فبراير، ويستمر حتى الخميس 16 فبراير.

ونوهت الإدارة بأن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات تشمل:

خطوات الوصول للخدمة:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.