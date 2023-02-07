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يبدأ الاثنين الموافق 20 فبراير

مزاد علني لبيع بضائع متروكة بجمرك مطار الملك فهد

2023-02-07 الساعة 10:51
مزاد علني لبيع بضائع متروكة بجمرك مطار الملك فهد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع متروكة” في جمرك مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

واشترطت هيئة الزكاة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 5 ضوابط للدخول في المزاد العلني، المقرر إقامته يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023 وهي:

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أبرز الضوابط

ـ دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ـ دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

ـ يجب على المشتري إخراج البضائع دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة المباعة خلال (3) أيام برسم الوارد، و(10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

ـ دفع عمولة السعي بنسبة 15% من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

ـ يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

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