مزاد علني لبيع بضائع منوعة في ميناء ينبع

وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر تسجيل 66 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ وزير الطاقة: يحزنني حال بعض الوزراء ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة بايدن يصل كييف في زيارة مفاجئة ولي العهد يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية وزارة العدل تكشف عن عدد المحامين المرخص لهم حتى نهاية 2022 رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: تطوير الإنسان جوهر رؤية المملكة 2030 لحظة مروعة لانقلاب حافلة بباكستان وسقوط قتلى تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا للمواطنين المقيمين في بيرث الربيعة: منتدى الرياض الدولي يستهدف زيادة أثر العمل الإنساني عالمياً
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، عن إقامة مزاد علني في أول مارس المقبل، الموافق التاسع من شهر شعبان 1444هـ، لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء ينبع، وفق الضوابط والاشتراطات.
وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه من المقرر إقامة المزاد يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 في الساعة الـ 10 صباحًا، معلنة اشتراطات الدخول للمزاد.
1ـ دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 30 ألف ريال، بشيك مصدّق باسم الهيئة.
2ـ دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرةً.
3ـ يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام بها، على أن يتم عرضها للبيع مرة أخرى، في حال تجاوز هذه المدة.
4 ـ دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، علاوة على قيمة البيع .
5ـ لا يحق الدخول للمزاد إلا في حال كان الشيك باسم المُزايِد ويتم مطابقته قبل دخول المزاد.
6ـ يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد.