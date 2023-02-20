مزاد علني لبيع بضائع منوعة في ميناء ينبع

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، عن إقامة مزاد علني في أول مارس المقبل، الموافق التاسع من شهر شعبان 1444هـ، لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء ينبع، وفق الضوابط والاشتراطات.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه من المقرر إقامة المزاد يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 في الساعة الـ 10 صباحًا، معلنة اشتراطات الدخول للمزاد.

اشتراطات دخول المزاد

1ـ دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 30 ألف ريال، بشيك مصدّق باسم الهيئة.

2ـ دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرةً.

3ـ يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام بها، على أن يتم عرضها للبيع مرة أخرى، في حال تجاوز هذه المدة.

4 ـ دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، علاوة على قيمة البيع .

5ـ لا يحق الدخول للمزاد إلا في حال كان الشيك باسم المُزايِد ويتم مطابقته قبل دخول المزاد.

6ـ يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد.