مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز المنتدى السعودي للإعلام ينطلق غدًا ويحاور وزراء ومسؤولين تسمية الجولة الـ18 من دوري روشن بجولة يوم التأسيس نتائج الهلال ضد الفرق الإماراتية بالأدوار الإقصائية الجاسر: ندرس رفع الطاقة الاستيعابية لأكاديمية علوم الطيران لـ400 طالب كارلوس جونيور سلاح الشباب لتجاوز ناساف ضبط مواطن نقل 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير تكلفة دفن الموتى في لبنان تقارب 1000 دولار إنستجرام يتيح ميزة الاشتراك المدفوع كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة الـ17
ونوهت الهيئة أنه لدخول المزاد يجب توفر الشروط التالية :