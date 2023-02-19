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تأمين إلزامي 50 ألف ريال

مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات تشليح متروكة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

شروط المزاد

ونوهت الهيئة أنه لدخول المزاد يجب توفر الشروط التالية :

  • دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة
  • دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%
  • يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
  • تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.
  • يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال (3) أيام للبضائع و السيارات برسم الوارد و (10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى

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