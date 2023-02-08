Icon

فاعل خير يتبرع بـ 10 ملايين ريال لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا Icon مزايا تأشيرة زيارة العمل المؤقت إلى السعودية Icon رسالة قوية من علي البليهي إلى فلامنجو Icon وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية Icon إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا Icon إنجاز خرافي لـ ليبرون جيمس في دوري السلة الأمريكي Icon أمريكا تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس Icon لقطات توثق معاناة أهالي الرياض مع الزحام المروري Icon محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة 12 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مدتها 3 أشهر قابلة للتجديد

مزايا تأشيرة زيارة العمل المؤقت إلى السعودية

2023-02-08 الساعة 10:13
مزايا تأشيرة زيارة العمل المؤقت إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت تتيح للمنشآت استقدام العامل للعمل مؤقتًا في المملكة بمزايا عديدة.

مزايا الخدمة

وتابعت المنصة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: تتميز خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت بأنها: خدمة فورية، مدة 3 أشهر قابلة للتمديد بمدة مماثلة، لا تؤثر على نطاق المنشأة.

قد يهمّك أيضاً
Img

خسارة ريال بتيس ضد برشلونة بثنائية

Img

بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة

شروط الخدمة

ولفتت المنصة إلى شروط الخدمة، وهي: حالة المنشأة يجب أن تكون قائمة، والسجل التجاري يجب أن يكون ساريًا، ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري.

وتابع: عدم وجود ملاحظات قائمة من نظام حماية الأجور على المنشأة، وكذلك نطاق كيان المنشأة الأخضر المتوسط أو أعلى، ويجب ألا يكون لدى إحدى منشآت الرقم الموحد رخص عمل غير سارية، ووجود رصيد كافٍ للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في أبشر.

ولمعرفة المزيد حول الخدمة اضغط هنا.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم