مزايا تأشيرة زيارة العمل المؤقت إلى السعودية

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أوضحت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت تتيح للمنشآت استقدام العامل للعمل مؤقتًا في المملكة بمزايا عديدة.
وتابعت المنصة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: تتميز خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت بأنها: خدمة فورية، مدة 3 أشهر قابلة للتمديد بمدة مماثلة، لا تؤثر على نطاق المنشأة.
ولفتت المنصة إلى شروط الخدمة، وهي: حالة المنشأة يجب أن تكون قائمة، والسجل التجاري يجب أن يكون ساريًا، ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري.
وتابع: عدم وجود ملاحظات قائمة من نظام حماية الأجور على المنشأة، وكذلك نطاق كيان المنشأة الأخضر المتوسط أو أعلى، ويجب ألا يكون لدى إحدى منشآت الرقم الموحد رخص عمل غير سارية، ووجود رصيد كافٍ للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في أبشر.
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نور
هل يحق للسوريين الاستفادة منها؟