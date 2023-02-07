مزايا سيارة الهايدروجين

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استعرضت قناة العربية مزايا سيارة تعمل بالهايدروجين، على هامش فعاليات مؤتمر ليب23، حيث تشارك إحدى الشركات بها كأبرز التقنيات الحديثة في مجال الطاقة المتجددة.
سيارة لا تستخدم الطاقة التقليدية أو الكهربائية..
تعرّف على سيارة الهايدروجين المشاركة في مؤتمر #ليب23 الذي يستعرض أبرز التقنيات الجديدة
عبر:
@mhsen93 pic.twitter.com/hKpSytoI7Vقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 7, 2023
وقال عبدالمحسن الحربي مراسل العربية من داخل المؤتمر، إن هذه السيارة التي توجد في قاعة المؤتمر ويشاهدها جميع الحضور هي سيارة تعمل بالهيدروجين.
وتابع: هذه السيارة تعمل بدون قائد فهي ذاتية القيادة، بتقنيات ذكية وحساسات وفق جدول زمني معين، وأيضا خطة ومسار معين.
وأضاف: أبرز ما يميز هذه السيارة هو الهيدروجين الذي تعمل به، فهي لا تستخدم الطاقة التقليدية ولا الكهربائية فهي أبرز تقنيات الطاقة المتجددة.