مزايا سيارة الهايدروجين

استعرضت قناة العربية مزايا سيارة تعمل بالهايدروجين، على هامش فعاليات مؤتمر ليب23، حيث تشارك إحدى الشركات بها كأبرز التقنيات الحديثة في مجال الطاقة المتجددة.

وقال عبدالمحسن الحربي مراسل العربية من داخل المؤتمر، إن هذه السيارة التي توجد في قاعة المؤتمر ويشاهدها جميع الحضور هي سيارة تعمل بالهيدروجين.

المزايا

وتابع: هذه السيارة تعمل بدون قائد فهي ذاتية القيادة، بتقنيات ذكية وحساسات وفق جدول زمني معين، وأيضا خطة ومسار معين.

وأضاف: أبرز ما يميز هذه السيارة هو الهيدروجين الذي تعمل به، فهي لا تستخدم الطاقة التقليدية ولا الكهربائية فهي أبرز تقنيات الطاقة المتجددة.