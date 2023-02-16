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مزايا هندسية فريدة بـ مكعب الرياض كأحد أكبر المعالم

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
مزايا هندسية فريدة بـ مكعب الرياض كأحد أكبر المعالم
المواطن - فريق التحرير

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تعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة “المكعب” ليجسد رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض، ويضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، ليصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به.

لوحة إبداعية

ومن المقرر أن تستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الطابع النجدي الحديث في تصميمها، وستشكل لوحة عرض تقنية إبداعية، فيما سيقدم المكعب من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد.

كما سيشمل المكعب مساحة طابقية تتجاوز (مليوني) متر مربع ليكون وجهةً للضيافة، تحتوي على العديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين، إلى جانب وحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.

إطلاق داون تاون

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،، إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تصميم المشروع

وسيعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية. كما يضم المشروع متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.

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