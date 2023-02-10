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دون الحاجة للزيارات الميدانية

مزايا وعروض سكني ميتافيرس

2023-02-10 الساعة 11:31
مزايا وعروض سكني ميتافيرس
المواطن - فريق التحرير

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كشفت برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن تقنية سكني ميتافيرس، لتعزيز الفرص الابتكارية لتسويق المنتجات السكنية متجاوزة الحاجز الزمني والجغرافي.

دون الحاجة للزيارات الميدانية

وقال البرنامج على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: إن سكني ميتافيرس هي تقنية تفاعلية تسهل تجربة المستفيدين وخدمتهم دون الحاجة للزيارات الميدانية لأغراض لسكن أو التملك، وتعزز سكني ميتافيرس الفرص الابتكارية لتسويق المنتجات السكنية متجاوزة الحاجز الزمني والجغرافي.

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المستفيدون

لفت البرنامج إلى أن المستفيدين من التقنية هم: الأفراد المقبلون على تملك المسكن، والأفراد المستحقون للدعم السكني، والأفراد في مجتمع جمعيات الملاك، القطاع التجاري من المطورين والجهات التمويلية والمهتمين بالقطاع العقاري.

الأهداف

أوضح البرنامج أن أهداف سكني ميتافيرس هي: رفع جودة الحياة، تنويع قنوات الخدمة وتجاوز الحاجز الزمني والجغرافي، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتوسيع مجالات خدمة المستفيدين، فضلًا عن تحسين تجربة المستفيد، وتسهيل خدمة العميل دون الحاجة للزيارات الميدانية، وتعزيز الفرص الابتكارية والتسويقية للمنتجات العقارية.

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