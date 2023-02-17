مسؤول تركي يعلق على استخدام سلاح القضبان لإحداث الزلازل 

صدم تصريح رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، اليوم الجمعة، العديد من الأشخاص في بلاده؛ بسبب المعلومات المثيرة للجدل التي تضمنها خطابه.

وشارك الأتراك بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمسؤول التركي الذي عين رئيسًا لوكالة الفضاء التركية عام 2019، حيث قال في كلمة سابقة له إن قضبانًا من التيتانيوم قادمة من الفضاء تستطيع إحداث زلزال بقوة 7 إلى 8 ريختر.

وجاء في الخطاب القديم الذي تم تداوله من جديد على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، وحظي بآلاف التعليقات، إن هناك أقمارًا صناعية حربية يمكنها إرسال قضبان من سبائك التيتانيوم بطول 10 أمتار من الفضاء إلى العالم إلى أي هدف.

وتابع: تخترق هذه القضبان عمق 5 كيلومترات في الأرض محدثة زلزالًا قوته 7-8 (ريختر)، مؤكدًا على أن الخطير في الأمر هو أنه لا يمكن اكتشافها، بحسب موقع t24 التركي.

تعليق المسؤول التركي بعد انتشار المقطع

وطالب يلدريم بعد انتشار الفيديو بشكل كبير وحدوث الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم فهم تصريحاته بشكل خاطئ، بحسب موقع sozcu التركي.

وقال يلدريم عبر منشورات شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي: تلقيت تساؤلات كثيرة حول الفيديو المتداول منذ أيام، هذا الفيديو القصير مقتطف من مؤتمر عقدته منذ فترة طويلة في معهد استراتيجي.

وتابع: شرحت في المؤتمر نظام الأسلحة الذي يمكنه القضاء على مدينة صغيرة من الخريطة عند نشره واستخدامه في مدار الأرض.

الفرق بين تأثير القضبان وزلزال تركيا

وأضاف: نظام السلاح هذا ليس له وظيفة مثل تفجير خطوط الصدع (الزلزالي) أو خلق الزلازل التكتونية؛ لذلك، لا علاقة لذلك بكارثة كهرمان مرعش، لأنه زلزال تكتوني وقع على خط صدع معروف.

وتابع: لا أريد أن يساء فهم تصريحي، إن تأثير هذا السلاح مشابه لتأثير نيزك وليس لما حدث في كهرمان مرعش.