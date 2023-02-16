مساعدات الإغاثة السعودية تصل الشمال السوري غدًا

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أكَّد المشرف على الحملة السعودية الإغاثية للشمال السوري فهد العصيمي، اليوم الخميس، أن قوافل المساعدات الإغاثية السعودية الثانية إلى سوريا ستصل غدًا الجمعة.
فيديو | المشرف على الحملة السعودية الإغاثية للشمال السوري فهد العصيمي: المساعدات الإغاثية السعودية الثانية إلى سوريا ستصل غدا للشمال السوري#الإخبارية pic.twitter.com/hBHpOrPgxMقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2023
وأوضح “العصيمي” خلال حديثه لقناة “الإخبارية” أن طائرة شحن سعودية موجهة إلى الشمال السوري وصلت اليوم إلى مطار غازي عنتاب بتركيا، تمهيدًا لنقل محتوياتها عبر الشاحنات إلى الداخل السوري من خلال معبر باب السلام، وتحمل على متنها مواد طبية ودوائية وبطاطين وخيامًا بالإضافة إلى سلال غذائية.
وفي وقت سابق، أكد مراسل “الإخبارية” أن 11 شاحنة إغاثية سعودية محملة بالمواد الغذائية والخيم والمستلزمات الطبية تتجه إلى الشمال السوري، ضمن المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.