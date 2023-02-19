جارديم: أتمنى تقديم مباراة جميلة ضد حامل اللقب الآسيوي إنفاذ: إقامة 19 مزادًا لتصفية عدد من العقارات والسيارات الصحة: تسجيل 43 إصابة كورونا و33 حالة تعافٍ طلاب وطالبات الرياض يقدّمون أجمل العروض التراثية احتفاءً بيوم التأسيس آبل بصدد تصميم كاميرا خفية في ساعتها الذكية تبرعات الحملة الشعبية السعودية لتركيا وسوريا تتجاوز 415 مليون ريال دياز: هدفنا التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا مساعد وزير الدفاع يتفقد صحة أبطال القوات المسلحة في ألمانيا السفير التركي يشكر المملكة على وقوفها بجانب بلاده الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة نيبال
التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، اليوم الأحد، عددًا من أبطال القوات المسلحة ممن يتلقون العلاج في ألمانيا.
وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بموقع “تويتر” أن مساعد وزير الدفاع اطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم.
وخلال لقائه بهم ثمن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية مواقف أبطال القوات المسلحة، الشجاعة للدفاع عن الوطن.