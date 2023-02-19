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مُثمنًا مواقفهم الشجاعة في الدفاع عن أرض الوطن

مساعد وزير الدفاع يتفقد صحة أبطال القوات المسلحة في ألمانيا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ مساءً
مساعد وزير الدفاع يتفقد صحة أبطال القوات المسلحة في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، اليوم الأحد، عددًا من أبطال القوات المسلحة ممن يتلقون العلاج في ألمانيا.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بموقع “تويتر” أن مساعد وزير الدفاع اطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم.

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وخلال لقائه بهم ثمن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية مواقف أبطال القوات المسلحة، الشجاعة للدفاع عن الوطن.

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