مساند: التأمين على عقود العمالة المنزلية غير إلزامي

أكدت منصة مساند الخاصة بخدمات العمالة المنزلية، أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية.

وأوضحت أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة التي تم إبرامها بعد تاريخ 2023/1/22، ويمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد عن طريق منصة مساند.

تجاهل

وأشارت إلى أنه في حال عدم رغبة المستفيد بالتأمين على عقد الاستقدام فيمكنه إتمام التعاقد دون تأمين عن طريق تجاهل خطوة التأمين في الوقت الحالي واختيار الاستمرار دون تأمين في أولى خطوات التعاقد.

وأضافت: في حال الدخول للفئة التجريبية للتأمين ورغبة المستفيد بالخروج، يمكنه ذلك عن طريق صفحة العقود في حسابه في منصة مساند.