Icon

تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد Icon لقطات مباشرة لوصول فريق الإنقاذ السعودي إلى تركيا Icon لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال Icon القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد Icon السعودية تستخدم أضخم الطائرات بالعالم لنقل معداتها الإغاثية لتركيا Icon إنهاء مهام السفير المغربي لدى فرنسا رسميًا Icon ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء Icon الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها Icon معدات إنقاذ سعودية متطورة تصل تركيا لإنقاذ العالقين Icon الطائي يهزم الاتفاق ويتذوق طعم الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يمكن تجاهل خطوة التأمين واستكمال التعاقد

مساند: التأمين على عقود العمالة المنزلية غير إلزامي

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
مساند: التأمين على عقود العمالة المنزلية غير إلزامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت منصة مساند الخاصة بخدمات العمالة المنزلية، أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية.

وأوضحت أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة التي تم إبرامها بعد تاريخ 2023/1/22، ويمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد عن طريق منصة مساند.

قد يهمّك أيضاً
Img

11 وظيفة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

Img

الربيعة لـ” المواطن”: استقبال التبرعات عبر ساهم مقتصر حاليًا على المملكة

تجاهل

وأشارت إلى أنه في حال عدم رغبة المستفيد بالتأمين على عقد الاستقدام فيمكنه إتمام التعاقد دون تأمين عن طريق تجاهل خطوة التأمين في الوقت الحالي واختيار الاستمرار دون تأمين في أولى خطوات التعاقد.

وأضافت: في حال الدخول للفئة التجريبية للتأمين ورغبة المستفيد بالخروج، يمكنه ذلك عن طريق صفحة العقود في حسابه في منصة مساند.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
السعودية اليوم

بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

السعودية اليوم
الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...
الرياضة

الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...

الرياضة
الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع
آخر الاخبار

الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

آخر الاخبار
لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...
السعودية اليوم

لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...

السعودية اليوم
مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة
الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...
السعودية اليوم

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن

الرياضة