Icon

مساند تحدد فترة تجربة العمالة المنزلية بعد الاستقدام Icon تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الطائي Icon وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لبكين بعد أزمة المنطاد Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 سلة غذائية في النيجر Icon ضبط مواطنين سرقا أجهزة كهربائية من مرافق عامة بالقصيم Icon السعودية حققت نموًّا استثنائيًّا وأقوى شريك لصندوق النقد الدولي Icon استعانة قاضٍ بـ تشات جي بي تي لإصدار حكم يثير جدلاً بكولومبيا Icon توزيع 600 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان Icon أكثر من 280 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي Icon الشمالية تكتسي بمشاهد استثنائية خلابة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المنصة تتحمل المسؤولية لمدة لا تقل عن 90 يومًا

مساند تحدد فترة تجربة العمالة المنزلية بعد الاستقدام

2023-02-03 الساعة 6:49
مساند تحدد فترة تجربة العمالة المنزلية بعد الاستقدام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية مساند، اليوم الجمعة، أن مكاتب الاستقدام تتحمل مسؤولية فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام خلال مدة معينة.

مسؤولية من؟

وأجابت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ردًّا على أسئلة أحد المواطنين، أن الطرف الأول يكون مسؤولًا عن العامل الذي توسط باستقدامه لمدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ قدومه للمملكة، ويتحمل الطرق الثاني في حال انتهاء الفترة مسؤولية الطرف الأول عن العام.

قد يهمّك أيضاً
Img

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي

Img

ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي

وكشفت منصة مساند أنه يتم ظهور النتائج آليًّا بناء على تقييم تجربة الاستقدام المرسل لصاحب العمل.

خدمة نقل العمالة

وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية “مساند”، أنه يمكن للمواطن، عبر منصة مساند نقل خدمات العمالة المنزلية من مكاتب وشركات الاستقدام إلى الأفراد بشكل إلكتروني بكل سهولة.

وأوضح الحساب الرسمي لـ”مساند” عبر موقع “تويتر” ردًّا على تساؤلات بشأن الهدف من الخدمة بقوله: نود أن نوضح بأن خدمة نقل خدمات العمالة هي خدمة يقدمها برنامج مساند، تهدف إلى أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة