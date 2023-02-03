مساند تحدد فترة تجربة العمالة المنزلية بعد الاستقدام

أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية مساند، اليوم الجمعة، أن مكاتب الاستقدام تتحمل مسؤولية فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام خلال مدة معينة.

مسؤولية من؟

وأجابت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ردًّا على أسئلة أحد المواطنين، أن الطرف الأول يكون مسؤولًا عن العامل الذي توسط باستقدامه لمدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ قدومه للمملكة، ويتحمل الطرق الثاني في حال انتهاء الفترة مسؤولية الطرف الأول عن العام.

وكشفت منصة مساند أنه يتم ظهور النتائج آليًّا بناء على تقييم تجربة الاستقدام المرسل لصاحب العمل.

خدمة نقل العمالة

وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية “مساند”، أنه يمكن للمواطن، عبر منصة مساند نقل خدمات العمالة المنزلية من مكاتب وشركات الاستقدام إلى الأفراد بشكل إلكتروني بكل سهولة.

وأوضح الحساب الرسمي لـ”مساند” عبر موقع “تويتر” ردًّا على تساؤلات بشأن الهدف من الخدمة بقوله: نود أن نوضح بأن خدمة نقل خدمات العمالة هي خدمة يقدمها برنامج مساند، تهدف إلى أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.