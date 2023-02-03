مساند تحدد فترة تجربة العمالة المنزلية بعد الاستقدام تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الطائي وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لبكين بعد أزمة المنطاد مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 سلة غذائية في النيجر ضبط مواطنين سرقا أجهزة كهربائية من مرافق عامة بالقصيم السعودية حققت نموًّا استثنائيًّا وأقوى شريك لصندوق النقد الدولي استعانة قاضٍ بـ تشات جي بي تي لإصدار حكم يثير جدلاً بكولومبيا توزيع 600 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان أكثر من 280 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشمالية تكتسي بمشاهد استثنائية خلابة
أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية مساند، اليوم الجمعة، أن مكاتب الاستقدام تتحمل مسؤولية فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام خلال مدة معينة.
وأجابت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ردًّا على أسئلة أحد المواطنين، أن الطرف الأول يكون مسؤولًا عن العامل الذي توسط باستقدامه لمدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ قدومه للمملكة، ويتحمل الطرق الثاني في حال انتهاء الفترة مسؤولية الطرف الأول عن العام.
وكشفت منصة مساند أنه يتم ظهور النتائج آليًّا بناء على تقييم تجربة الاستقدام المرسل لصاحب العمل.
وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية “مساند”، أنه يمكن للمواطن، عبر منصة مساند نقل خدمات العمالة المنزلية من مكاتب وشركات الاستقدام إلى الأفراد بشكل إلكتروني بكل سهولة.
وأوضح الحساب الرسمي لـ”مساند” عبر موقع “تويتر” ردًّا على تساؤلات بشأن الهدف من الخدمة بقوله: نود أن نوضح بأن خدمة نقل خدمات العمالة هي خدمة يقدمها برنامج مساند، تهدف إلى أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.