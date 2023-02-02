مستشار أسري لكل أم: كوني قريبة من ابنتك واحتويها

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أكد المستشار الأسري د. عبدالله السلمان، على أهمية اهتمام الأم ببناتها واحتوائهن وتحفيزهن في الدراسة والهواية.
وقال السلمان، موجهاً حديثه لكل أم “كوني قريبة جداً من بنتك احتويها اعرفي اهتماماتها صديقاتها، صادقيها، واحكي معها ، أنصتي لها ، حفزيها في دراستها أو هواياتها !”.
وأضاف السلمان، موجهاً أيضاً رسالة لكل أب، بقوله “وأنت أيها الأب أشبع بناتك عاطفة واحتراماً وتفهم المرحلة التي يمرون بها ، لا يكن دورك دوراً أبوياً راعياً أو ناقداً؛ بل أباً حانياً عطوفاً محاوراً لماحاً، متفاهماً مع زوجتك”.