مستشفى صحة الافتراضي يدعم جهود الهلال الأحمر السعودي

يقدم مستشفى صحة الافتراضي بوزارة الصحة ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر الجسر الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال التي تسببت في خسائر بالأرواح والممتلكات، خدماته للمنكوبين -عن بعد- عبر حزمة من الخدمات النوعية المدعومة بالتقنيات الطبية الحديثة، وتقديم الاستشارات الطبية والإسهام في التعامل مع الحالات التي تتطلب تخصصات طبية دقيقة، لتكون الخدمات الطبية المتقدمة متاحةً في تلك الأماكن؛ في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي خلّفها الزلزال.

تقدم خدماتها بكفاءة عن بعد

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبادر فيها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمساعدة شعوب العالم، التي ابتدأت مطلع فبراير الجاري جراء الزلزال الذي وقع مؤخرا في بعض من الدول.

كما تدعم هذه المبادرة ويسهم في تحقيق أثرها أطباء سعوديون وكوادر صحية من هيئة الهلال الأحمر السعودي، تعمل بتفانٍ لنقل خدمات المملكة الصحية ومساعدة المتضررين، وبشراكة مع شركة الاتصالات السعودية لتمكين مستشفى صحة الافتراضي من تقديم خدماته -عن بعد- بكفاءة وجودة.

5 ملايين استشارة افتراضية

يشار إلى أن مستشفى صحة الافتراضي قدم حتى الآن منذ إطلاقه قبل عام أكثر من 5 ملايين استشارة وخدمة افتراضية، وتعد هذه المساهمة من أوائل المساهمات من نوعها في العالم، حيث يقدم مستشفى افتراضي خدماته في مجال التعامل مع الكوارث وعبر الحدود.