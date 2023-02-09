مستغلو الرواسب بالمدينة المنورة في قبضة الأمن

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، (17) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مواطنين، و(10) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.