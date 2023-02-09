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استخدموا 14 آلية لنقل الرمال وتجريف التربة

مستغلو الرواسب بالمدينة المنورة في قبضة الأمن

2023-02-09 الساعة 4:11
مستغلو الرواسب بالمدينة المنورة في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، (17) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

14 آلية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مواطنين، و(10) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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