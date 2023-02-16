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يغطي أكثر من 70موقعًا بين جدة إلى شمال ينبع

مسح بحثي لتوثيق حالة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
مسح بحثي لتوثيق حالة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر
المواطن - واس

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بدأ فريق من المختصين في مجال البحوث البحرية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إجراء مسح بحثي لتوثيق حالة الشعاب المرجانية والحياة الفطرية البحرية على طول ساحل البحر الأحمر بين جدة الى شمال ينبع، وذلك على متن السفينة العزيزي التابعة لجامعة الملك عبد العزيز.

عدد مواقع البحث

ويغطي المسح أكثر من 70 موقعاً تقريباً لتوثيق حالة الشعاب المرجانية، وموائل الأعشاب البحرية القيمة، ورصد طيف واسع من الأسماك المتنوعة، إضافة إلى رصد اللافقاريات التي تستوطن هذه البيئات.

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وتعد الشعاب المرجانية من أكثر الموائل البحرية أهمية، ويتميز البحر الأحمر بوجود شعاب مرجانية فريدة من نوعها حيث انه موطن لعدد من الأنواع المتوطنة التي لا توجد إلا في البحر الأحمر.

أهمية الشعاب المرجانية

وتتجاوز أهمية الشعاب المرجانية للبحار والمحيطات أهمية الغابات المطيرة في اليابسة، فهي موطن لمجموعة متنوعة من الأسماك الاقتصادية المهمة في ضمان الأمن الغذائي كما تعمل ايضا في الحد من تأثيرات التغير المناخي.

وستوفر هذه الاستطلاعات معلومات حديثة عن حالة هذه النظم البيئية الحساسة، مما يتيح للمركز الوطني للحياة الفطرية إدارة تلك النظم وحمايتها والحفاظ على الثروات الطبيعية للمملكة.

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